Селенга в Улан-Удэ идёт на спад

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки она опустилась ещё на 2 сантиметра



Селенга в столице Бурятии продолжает снижаться. За последние сутки она отступила ещё на два сантиметра – до 89. Уда держится на прежнем уровне – 126 сантиметров.



Для выхода обеих на пойму требуется 230. Топить же дома на берегу начнёт, если они поднимутся до 330 и 400 см соответственно.



Все остальные реки в республике вернулись в русло. Уровень Байкала сейчас – 457,16 метра по тихоокеанской системе высот.

