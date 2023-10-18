Шахматисты из Бурятии неудачно выступили в командном чемпионате России по блицу

Мужская сборная РБ заняла 38 место

17 октября в Сочи в гранд отеле «Жемчужина» прошли командные чемпионаты России по блицу среди мужчин и женщин. Турнир прошёл в тринадцать туров с контролем времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2-х секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому (-й) участнику (-це).

Первое место у мужчин заняла команда «Централ Парк Тауэр» (Москва), второе у ШСМ (Шахматная сборная Москвы). На третьем - «Кубань» (Московская область).

Сборная Бурятии оказалась на 38 месте из сорока команд. В её составе играли Булат Васильев, Сыжип Дармаев, Батор Жамбалов и Роман Сымбелов.

Женская сборная Бурятии в командном блице заняла десятое место из 14 команд. В ней играли Виктория Будаева, Номина Дармаева, Сойжина Комиссарова и Мария Хамнуева.

Первое место в женском командном блице у команды «Наставник» из Ростовской области. Второе – у спортивной школы по шахматам и шашкам (Санкт-Петербург). На третьем месте сборная Белоруссии.

18 и 19 октября в Сочи пройдёт командный чемпионат России по быстрым шахматам.

«Байкал-Daily» сообщал, что гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов 14 октября выиграл личный чемпионат России по блицу. В чемпионате России по быстрым шахматам он занял восьмое место.

Справка:

Блиц - быстрый вариант игры в шахматы. Ходы совершаются мгновенно, времени раздумывать нет. Для того, чтобы закончить блиц-партию каждому игроку дается 5 минут. Проиграть блиц можно не только получив мат, но и за просрочку времени.

Быстрые шахматы (рапид) - практически то же самое, что блиц, но каждому игроку дается не 5, а 15 минут на партию.