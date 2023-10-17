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Мемориальную доску первому председателю ТОС «Гранит» откроют в Улан-Удэ

Мемориальную доску первому председателю ТОС «Гранит» откроют в Улан-Удэ
Общество,  Фото:страница Игоря Шутенкова
Руслан Тарасов погиб в ходе спецоперации

На этой неделе в микрорайоне Шишковка откроют мемориальную доску в память о земляке, первом председателе ТОС «Гранит» Руслане Евгеньевиче Тарасове. Об этом сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Участник спецоперации Руслан Тарасов погиб 13 февраля под Угледаром.

- Руслан Евгеньевич всегда хотел, чтобы его микрорайон активно развивался. И не просто хотел, а делал для этого сам очень многое. Организовал в 2018 году ТОС «Гранит». Вместе с единомышленниками построил детскую площадку, благоустраивал территорию, проводил субботники, посадил не одно дерево, выиграл грант на устройство футбольного поля для наших шишковских ребят…- поделился Игорь Шутенков.

 

В первый день мобилизации 21 сентября 2022 года Руслан Тарасов был призван на СВО в звании сержанта. Награжден Орденом Мужества.

В 2022 году стал «Лидером ТОС Республики Бурятия».

- Футбольное поле, которое Руслан так хотел сделать у себя на Шишковке, готово. Довели дело Руслана Евгеньевича до конца. В день открытия мемориальной доски планируем провести на футбольном поле соревнования памяти Руслана Тарасова среди команд ТОСов города, - отметил мэр.

администрацияУУ ТОС мемориальная доска

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