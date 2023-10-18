Ожидается мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 18 октября, по республике облачно с прояснением, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +5,+10, местами 0,+5.
В Улан-Удэ днём кратковременный мокрый снег. Днём порывы северо-западного ветра достигнут 15-17 м/с. Температура днём +5,+7.
В Бурятии сохранится прохладная погода
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