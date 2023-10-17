В Бурятии родился мальчик-богатырь

Его вес при появлении перевалил за пять килограммов
За последнюю неделю, с 9 по 15 октября, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) на свет появились 66 детей – 33 мальчика и столько же девочек.
Самым крупным из них стал новорождённый весом 5010 граммов и ростом 58 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте». Самой маленькой оказалась 47-сантиметровая малышка, весившая на тот момент 2 килограмма 150 граммов.
В наиболее «плодовитый» день – 10 октября – в перинатальном центре приняли 18 родов. Тогда на свет появились 11 мальчиков и 7 девочек.
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