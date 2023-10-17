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Жительница Бурятии отметила 101-летие в больнице

Жительница Бурятии отметила 101-летие в больнице
Общество,  Фото:Се
Долгожительница проходила лечение после перелома

Из республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ выписали 101-летнюю пациентку.

Лечение началось в марте, когда пожилая женщина (на тот момент ей было 100 лет) при падении сломала бедренную кость. Тогда ей экстренно установили фиксирующую металлическую конструкцию. Однако в силу возраста бабушка не могла устойчиво ходить, и в августе вновь упала.

Скорая доставила пожилую пациентку была доставлена в РКБ имени Семашко. Там её госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии для круглосуточного лечения и наблюдения.

- Прошла серия консилиумов: врачи-травматологи выбрали консервативную тактику без операций, а реаниматологи занялись лечением шока, сопутствующих заболеваний, профилактике осложнений. Конечно, возраст здесь также играет важную роль – существует склонность к большому количеству осложнений: тромбоз вен нижних конечностей, низкая толерантность к шоку, риск развития госпитальных инфекций, декомпенсация сопутствующих патологий и многое другое. Всё это делало процесс выздоровления очень трудной задачей, - рассказали в больнице.

В реанимационном отделении женщина провела полтора месяца. Одну из ключевых ролей сыграл сестринский уход под руководством старшей сестры Анны Загинаевой. Пожилым пациентам требуются лечебные манипуляции практически каждые 10-15 минут во избежание пролежней, обеспечение проходимости дыхательных путей, лечебного питания и многое-многое другое.

Своё 101-летие пациентка отметила в отделении реанимации. Поздравления она принимала от всего медперсонала.

Дети и внуки были на постоянной связи с травматологами, реаниматологами, уточняли состояние и вникали в процесс лечения. По собственной инициативе они даже прошли в больнице обучение по уходу за пациентами в домашних условиях. Сейчас долгожительница уже находится дома под пристальным контролем и заботой своих детей.

долгожитель

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