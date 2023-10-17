Про неё вспомнили только после обращения в прокуратуру
В рамках месячника чистоты (возрастное ограничение – 0+), который стартовал в столице Бурятии в конце сентября, у дома № 2 на улице Пржевальского решили облагородить двор. Однако мешки с собранной там сухой травой, листьями и различными отходами целых две недели «украшали» детскую площадку.
Улан-удэнцы рассказали об этом «мусорном» субботнике активистам регионального отделения Народного фронта. Общественники побывали на месте и заодно проверили состояние игровой зоны. И пришли к неутешительным выводам. Так, установленные на площадке подвесные качели оказались небезопасными. Под ними есть бетонные блоки и при падении дети рисковали получить серьёзные травмы.
«Склад» с пакетами всё же убрали. На минувшей неделе горожане сообщили общественникам, что двор очистили от мусорного недоразумения. А вот вопрос с состоянием самой площадки решился недавно и то – лишь после обращения «фронтовиков» в прокуратуру. Больше всего их обеспокоили небезопасные подвесные качели и качели-балансиры без демпферов.
- На днях двор привели в порядок. Мусор полностью вывезли, а всё оборудование покрасили и отремонтировали. Бетонные блоки под подвесными качелями засыпали песком, – поделились в Народном фронте.
Игровая зона стала не такой опасной. Правда, амортизационных демпферов пока нет. «Надеемся, что и их восстановят», – добавили общественники.
В Улан-Удэ обезопасили забытую всеми детскую площадку
Общество, Фото:
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