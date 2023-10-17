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В районе Бурятии из-за детей может произойти грандиозный потоп

В районе Бурятии из-за детей может произойти грандиозный потоп
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Они устраивают опасные игры около дороги

Власти Мухоршибирского района бьют тревогу. По вине детей в селе Гашей может случиться потоп. Дело в том, что ребятишки устраивают опасные игры у объездной дороги недалеко от моста.

Как выяснилось, маленькие сельчане перекрывают досками трубы, уложенные там для свободного прохода воды и из-за этого уровень реки у трассы повышается.

- Это может спровоцировать перелив воды через объездную дорогу и разрушение полотна, – сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Глава района Владимир Молчанов отметил: эта самая дорога – единственная, по которой сразу в несколько населённых пунктов доставляют продукты, лекарства и уголь для котельных. В случае ЧП они окажутся отрезаны от мира.

- Детская, казалось бы, шалость, непонимание последствий могут вызвать серьёзные нарушения в транспортном сообщении, – предупредил он. – Поэтому настоятельно прошу всех взрослых поговорить со своими детьми. Расскажите, что так делать нельзя. Объясните серьёзность ситуации. Без этой дороги нам сейчас не обойтись.

дети дорога

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