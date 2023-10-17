Научный центр Российской академии образования откроется на базе вуза Бурятии

Будут реализованы совместные исследования и проекты в сфере наук об образовании



Научный центр Российской академии образования откроется на базе Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Соответствующее соглашение подписали президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева и ректор БГУ Алдар Дамдинов.



Как сообщили в вузе, документ предполагает объединение научного потенциала РАО и Бурятского госуниверситета для реализации совместных исследований и инновационных проектов в сфере педагогики, психологии и всего спектра наук об образовании. Эта работа направлена на развитие науки и повышение конкурентоспособности образования в регионе.



- Наш университет имеет большой опыт в работе с восточными партнёрами: Монголией, Казахстаном, Китаем. Мы уже второй год проводим набор монгольских студентов на программы подготовки учителей русского языка, развиваем активную межкультурную коммуникацию. В рамках работы нового научного центра наш университет заинтересован в проведении при поддержке РАО научных исследований, в том числе – в области сопоставления систем образования России, Монголии, Китая, – рассказал Алдар Дамдинов.

