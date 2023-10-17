Школьников сводили на экскурсию в Верховный суд Бурятии









Учащихся 9-11 классов Хоринской школы №2 сходили на экскурсию в Верховный суд Бурятии. Ребят и учителей приветствовала председатель суда Альбина Кириллова. Она познакомила школьников в том числе с видеоконференцсвязью и аудиопротоколированием.Далее психолог суда Татьяна Родионова ознакомила ребят с правилами пропускного режима в здание и постом охраны. Она показала детям как функционирует инфокиоск, установленный в здании суда; провела по всем этажам и рассказала ребятам о профессии судьи.Сюрпризом для учеников стал стенд с их рисунками, посвящёнными 100-летнему юбилею Верховного суда. Альбина Кириллова поблагодарила школьников за активное участие в конкурсе рисунков.- Посещение зала для рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей, кабинета судей и государственных служащих, конференц-зала оставило много впечатлений у ребят. Неподдельный интерес старшеклассников вызвала экскурсия по музею, - отметили в суде.Учащиеся побывали на настоящем судебном заседании апелляционной инстанции. Там рассматривалась жалоба осуждённого на постановление районного суда об отказе в удовлетворении его ходатайства о смягчении наказания.- Ребятам экскурсия понравилась. Задавали очень много вопросов. Им было интересно узнать, как устроена судебная система на практике, как проходят заседания, куда поступать учиться, чтобы стать судьёй, прокурором или адвокатом, - отметила советник Хоринской школы №2 Александра Соловьёва.