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Школьников сводили на экскурсию в Верховный суд Бурятии

Школьников сводили на экскурсию в Верховный суд Бурятии
Общество,  Фото:Верховный суд Бурятии
Во время экскурсии подростки смогли побывать на настоящем судебном заседании

Учащихся 9-11 классов Хоринской школы №2 сходили на экскурсию в Верховный суд Бурятии. Ребят и учителей приветствовала председатель суда Альбина Кириллова. Она познакомила школьников в том числе с видеоконференцсвязью и аудиопротоколированием.

Далее психолог суда Татьяна Родионова ознакомила ребят с правилами пропускного режима в здание и постом охраны. Она показала детям как функционирует инфокиоск, установленный в здании суда; провела по всем этажам и рассказала ребятам о профессии судьи.


Сюрпризом для учеников стал стенд с их рисунками, посвящёнными 100-летнему юбилею Верховного суда. Альбина Кириллова поблагодарила школьников за активное участие в конкурсе рисунков.

- Посещение зала для рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей, кабинета судей и государственных служащих, конференц-зала оставило много впечатлений у ребят. Неподдельный интерес старшеклассников вызвала экскурсия по музею, - отметили в суде.

Учащиеся побывали на настоящем судебном заседании апелляционной инстанции. Там рассматривалась жалоба осуждённого на постановление районного суда об отказе в удовлетворении его ходатайства о смягчении наказания.

- Ребятам экскурсия понравилась. Задавали очень много вопросов. Им было интересно узнать, как устроена судебная система на практике, как проходят заседания, куда поступать учиться, чтобы стать судьёй, прокурором или адвокатом, - отметила советник Хоринской школы №2 Александра Соловьёва.

школьники Верховный суд Бурятии

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