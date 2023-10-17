В Бурятии назвали победителей борцовского турнира

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

За медали боролись юноши 2006-2008 годов рождения



С 12 по 14 октября в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР международного класса Геннадия Манжуева в честь 75-летия со дня рождения. В соревнованиях участвовали юноши 2006-2008 годов рождения.



Как сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии, победителями и призёрами турнира стали:



Весовая категория 42 кг

Первое место - Аюр А. (Забайкальский край)

Второе место - Аюр М. (Забайкальский край)

Третье место - Михаил Г. (Тунка)

Третье место - Максим В. (Баргузин)



Весовая категория 45 кг

Первое место - Жаргал Ш. (Улан-Удэ)

Второе место - Дмитрий К. (Иволгинский район)

Третье место - Максим Т. (Кяхта)

Третье место - Бэликто Д. (Улан-Удэ)



Весовая категория 48 кг

Первое место - Арсений Н. (Иркутская обл.)

Второе место - Уйусхан Х. (Саха-Якутия)

Третье место - Аюша Т. (Улан-Удэ)

Третье место - Насак Н. (Забайкальский край)



Весовая категория 51 кг

Первое место - Илья Н. (Саха-Якутия)

Второе место - Доржо Ц. (Улан-Удэ)

Третье место - Доржи Д. (Забайкальский край)

Третье место - Артём И. (Иркутск)



Весовая категория 55 кг

Первое место - Золто Б. (3абайкальский край)

Второе место - Мунко С. (3абайкальский край)

Третье место - Иосиф Н. (Саха-Якутия)

Третье место - Анатолий И. (Саха-Якутия)



Весовая категория 60 кг

Первое место - Зоригто Б. (Улан-Удэ)

Второе место - Радна Н. (Иркутск)

Третье место - Дамир Д. (Улан-Удэ)

Третье место - Ванчин Б. (Улан-Удэ)



Весовая категория 65 кг

Первое место - Батор Д. (Улан-Удэ)

Второе место - Илья Ш. (Иркутская область)

Третье место - Амгалан Б. (Улан-Удэ)

Третье место - Борис Б. (Улан-Удэ)



Весовая категория 71 кг

Первое место - Жамбал Н. (Забайкальский край)

Второе место - Ариан О. (Caxa-Якутия)

Третье место - Балдан Ж. (Улан-Удэ)

Третье место - Тамир Ц. (Улан-Удэ)



Весовая категория 80 кг

Первое место - Доржо Ш. (Улан-Удэ)

Второе место - Бато К. (Улан-Удэ)

Третье место - Белигто Л. (3абайкальский край)

Третье место - Анатолий О. (Улан-Удэ)



Весовая категория 92 кг

Первое место - Эрдэм Д. (Улан-Удэ)

Второе место - Руслан Б. (Улан-Удэ)

Третье место - Цыден Ц. (Улан-Удэ)

Третье место - Жамсо Б. (Улан-Удэ)



Весовая категория 110 кг

Первое место - Жамбал Ц. (Улан-Удэ)

Второе место - Валерий И. (Улан-Удэ)

Третье место - Мэргэн Д. (Улан-Удэ)

Третье место - Никита Б. (Мухоршибирь)



