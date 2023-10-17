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В Бурятии назвали победителей борцовского турнира

В Бурятии назвали победителей борцовского турнира
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
За медали боролись юноши 2006-2008 годов рождения

С 12 по 14 октября в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР международного класса Геннадия Манжуева в честь 75-летия со дня рождения. В соревнованиях участвовали юноши 2006-2008 годов рождения.

Как сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии, победителями и призёрами турнира стали:

Весовая категория 42 кг
Первое место - Аюр А. (Забайкальский край)
Второе место - Аюр М. (Забайкальский край)
Третье место - Михаил Г. (Тунка)
Третье место - Максим В. (Баргузин)

Весовая категория 45 кг
Первое место - Жаргал Ш. (Улан-Удэ)
Второе место - Дмитрий К. (Иволгинский район)
Третье место - Максим Т. (Кяхта)
Третье место - Бэликто Д. (Улан-Удэ)

Весовая категория 48 кг
Первое место - Арсений Н. (Иркутская обл.)
Второе место - Уйусхан Х. (Саха-Якутия)
Третье место - Аюша Т. (Улан-Удэ)
Третье место - Насак Н. (Забайкальский край)

Весовая категория 51 кг
Первое место - Илья Н. (Саха-Якутия)
Второе место - Доржо Ц. (Улан-Удэ)
Третье место - Доржи Д. (Забайкальский край)
Третье место - Артём И. (Иркутск)

Весовая категория 55 кг
Первое место - Золто Б. (3абайкальский край)
Второе место - Мунко С. (3абайкальский край)
Третье место - Иосиф Н. (Саха-Якутия)
Третье место - Анатолий И. (Саха-Якутия)

Весовая категория 60 кг
Первое место - Зоригто Б. (Улан-Удэ)
Второе место - Радна Н. (Иркутск)
Третье место - Дамир Д. (Улан-Удэ)
Третье место - Ванчин Б. (Улан-Удэ)

Весовая категория 65 кг
Первое место - Батор Д. (Улан-Удэ)
Второе место - Илья Ш. (Иркутская область)
Третье место - Амгалан Б. (Улан-Удэ)
Третье место - Борис Б. (Улан-Удэ)

Весовая категория 71 кг
Первое место - Жамбал Н. (Забайкальский край)
Второе место - Ариан О. (Caxa-Якутия)
Третье место - Балдан Ж. (Улан-Удэ)
Третье место - Тамир Ц. (Улан-Удэ)

Весовая категория 80 кг
Первое место - Доржо Ш. (Улан-Удэ)
Второе место - Бато К. (Улан-Удэ)
Третье место - Белигто Л. (3абайкальский край)
Третье место - Анатолий О. (Улан-Удэ)

Весовая категория 92 кг
Первое место - Эрдэм Д. (Улан-Удэ)
Второе место - Руслан Б. (Улан-Удэ)
Третье место - Цыден Ц. (Улан-Удэ)
Третье место - Жамсо Б. (Улан-Удэ)

Весовая категория 110 кг
Первое место - Жамбал Ц. (Улан-Удэ)
Второе место - Валерий И. (Улан-Удэ)
Третье место - Мэргэн Д. (Улан-Удэ)
Третье место - Никита Б. (Мухоршибирь)

Бурятия вольная борьба спорт дети

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