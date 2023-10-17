Несколько сёл в прибрежном районе Бурятии погрузились во мрак

На некоторых улицах вообще нет ни одного горящего фонаря



Жители Прибайкальского района наперебой жалуются на проблемы с уличным освещением. К примеру, на улице Ворошилова в Иркилике, по словам местных жителей, нет ни одного фонаря. Детям, которые учатся по вторую смену, приходится идти со школьных занятий по темноте.



Не лучше ситуация в Мостовке и в посёлке Татаурово. В последнем люди и вовсе бродят по улицам с карманными фонариками в руках. «Из года в год одна и та же проблема», – рассказали сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством райадминистрации района Денис Перевалов пояснил, что сейчас идёт передача систем освещения от сельских поселений в собственность района.



- В сентябре передали имущество сельских поселений «Таловское», «Мостовское», «Татауровское», «Итанцинское» и «Турунтаевское». Ремонт будут делать по мере доведения бюджетных лимитов на эти цели. Пока средств нет, – заявили в райадминистрации.

