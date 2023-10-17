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На севере Бурятии уличные собаки дразнят домашних

На севере Бурятии уличные собаки дразнят домашних
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко, из архива
Из-за них местные жители потеряли покой и сон

Жители северо-байкальского посёлка Нижнеангарск страдают из-за лающих по ночам собак. Как выяснилось, псов, охраняющих дворы, вовсю подначивают бездомные животные. Люди поинтересовались, когда в населённом пункте займутся их поимкой.

- Когда будет отлов? Эти уличные достали дразнить домашних. Спать невозможно и дети просыпаются, а у меня маленький ребёнок, – рассказала одна из сельчанок в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

В администрации Нижнеангарска посоветовали написать заявление и указать, где именно обитают беспризорные четвероногие и их приметы. А ещё – приложить фото.

- Заявления подаются в администрацию посёлка для передачи в специализированную организацию по отлову, – пояснили власти.
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