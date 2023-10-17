Из-за них местные жители потеряли покой и сон
Жители северо-байкальского посёлка Нижнеангарск страдают из-за лающих по ночам собак. Как выяснилось, псов, охраняющих дворы, вовсю подначивают бездомные животные. Люди поинтересовались, когда в населённом пункте займутся их поимкой.
- Когда будет отлов? Эти уличные достали дразнить домашних. Спать невозможно и дети просыпаются, а у меня маленький ребёнок, – рассказала одна из сельчанок в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
В администрации Нижнеангарска посоветовали написать заявление и указать, где именно обитают беспризорные четвероногие и их приметы. А ещё – приложить фото.
- Заявления подаются в администрацию посёлка для передачи в специализированную организацию по отлову, – пояснили власти.
На севере Бурятии уличные собаки дразнят домашних
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Долгожительница проходила лечение после перелома
Они уже бродят около берлог
Два спальных корпуса построят уже в декабре этого года
Из-за них местные жители потеряли покой и сон
Во время экскурсии подростки смогли побывать на настоящем судебном заседании
В РАЛХ рассказали, из чего складывается их стоимость
На некоторых улицах вообще нет ни одного горящего фонаря
Более трети горожан проведут праздники дома
Работы должны завершить к 30 октября
Водителям напомнили о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств
Они определяют вес и габариты грузового транспорта
На месте натянули оградительные ленты
Большая часть опрошенных потратили деньги на одежду
Возле него не оказалось пешеходного перехода
«Юбиляру» сделали приятные подарки