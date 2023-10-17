На севере Бурятии уличные собаки дразнят домашних

Общество, Фото: Cергей Тарасенко, из архива

Из-за них местные жители потеряли покой и сон



Жители северо-байкальского посёлка Нижнеангарск страдают из-за лающих по ночам собак. Как выяснилось, псов, охраняющих дворы, вовсю подначивают бездомные животные. Люди поинтересовались, когда в населённом пункте займутся их поимкой.



- Когда будет отлов? Эти уличные достали дразнить домашних. Спать невозможно и дети просыпаются, а у меня маленький ребёнок, – рассказала одна из сельчанок в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



В администрации Нижнеангарска посоветовали написать заявление и указать, где именно обитают беспризорные четвероногие и их приметы. А ещё – приложить фото.



- Заявления подаются в администрацию посёлка для передачи в специализированную организацию по отлову, – пояснили власти.

