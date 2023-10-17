17 октября

16 октября

Популярное

В Бурятии прошла акция «Ремень безопасности».

В Бурятии прошла акция «Ремень безопасности».
Общество, 
Водителям напомнили о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств

В Закаменском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Ремень безопасности». Водителей и пассажиров призвали позаботиться о собственной безопасности в автомобиле.

Водителям напомнили о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Дорожные полицейские привели печальные примеры пренебрежения средствами пассивной защиты и попросили не повторять чужих ошибок.

«Уделите пару секунд на то, чтобы пристегнуться ремнём безопасности, ведь в случае возникновения аварийной ситуации он может сохранить вам жизнь и здоровье», - добавили сотрудники ГИБДД.

Взрослых призвали беречь жизни детей и использовать при их перевозке сертифицированные удерживающие устройства.

ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошла акция «Ремень безопасности».
В Бурятии прошла акция «Ремень безопасности».
Общество, 17.10.2023
Водителям напомнили о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств
В Байкальске закрыли аварийный причал
В Байкальске закрыли аварийный причал
Общество, 17.10.2023
На месте натянули оградительные ленты
Жители Бурятии рассказали о тратах со своей первой зарплаты
Жители Бурятии рассказали о тратах со своей первой зарплаты
Общество, 17.10.2023
Большая часть опрошенных потратили деньги на одежду
В Улан-Удэ дети ходят в лицей опасной дорогой
В Улан-Удэ дети ходят в лицей опасной дорогой
Общество, 17.10.2023
 Возле него не оказалось пешеходного перехода
Жителям Бурятии посоветовали брать с собой в лес свисток и нож
Жителям Бурятии посоветовали брать с собой в лес свисток и нож
Общество, 17.10.2023
Спасатели объяснили, как не заблудиться во время прогулки на природе


В Бурятии воспитанники соучреждений отметили День Отца
В Бурятии воспитанники соучреждений отметили День Отца
Общество, 17.10.2023
Для ребят провели спортивные соревнования
В Улан-Удэ прошёл турнир по самбо памяти росгвардейца Амгалана Санжиева
В Улан-Удэ прошёл турнир по самбо памяти росгвардейца Амгалана Санжиева
Общество, 17.10.2023
На соревнованиях присутствовал брат погибшего росгвардейца
В Бурятии предварительно одобрили ликвидацию прибрежных посёлков
В Бурятии предварительно одобрили ликвидацию прибрежных посёлков
Общество, 17.10.2023
Скоро в Баргузинском районе исчезнут сразу два населённых пункта
В Бурятии 18 осуждённых получили профессию подсобного рабочего
В Бурятии 18 осуждённых получили профессию подсобного рабочего
Общество, 17.10.2023
Они получили свидетельства о присвоении квалификации
В Бурятии определили лучшего участкового
В Бурятии определили лучшего участкового
Общество, 17.10.2023
Евгений Корнаков работает в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^