В Бурятии прошла акция «Ремень безопасности».

Водителям напомнили о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств



В Закаменском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Ремень безопасности». Водителей и пассажиров призвали позаботиться о собственной безопасности в автомобиле.



Водителям напомнили о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Дорожные полицейские привели печальные примеры пренебрежения средствами пассивной защиты и попросили не повторять чужих ошибок.



«Уделите пару секунд на то, чтобы пристегнуться ремнём безопасности, ведь в случае возникновения аварийной ситуации он может сохранить вам жизнь и здоровье», - добавили сотрудники ГИБДД.



Взрослых призвали беречь жизни детей и использовать при их перевозке сертифицированные удерживающие устройства.



