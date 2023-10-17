Они определяют вес и габариты грузового транспорта
На региональных дорогах Бурятии сейчас работают семь автоматических пунктов весогабаритного контроля, напомнил минтранс республики. На таких пунктах круглосуточно в автоматическом режиме производят взвешивание и определяют габариты транспортного средства, выявляя автомобили с нарушениями.
Данные о таких нарушениях фиксирует Ространснадзор. Так, за несоблюдение весовых и габаритных параметров собственнику может быть выписан штраф до 400 тыс. рублей. Как сообщал недавно «Байкал-Daily», с сентября текущего года владельцам уже выписано штрафов на общую сумму более 61,45 млн. руб.
Автоматические пункты весогабаритного контроля установлены и работают там, где наблюдается большой поток грузового автомобильного транспорта. Это на региональных автомобильных дорогах в Прибайкальском, Еравнинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах Бурятии.
Кроме того, что они определяют вес и габариты грузового транспорта, также они регистрируют скорость движения автомобиля и проводят фото-видеофиксацию.
Также в республике работает два передвижных комплекса.
Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств установлены в Заиграевском районе на 24 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита и на 34 км дороги Улан-Удэ – Заиграево –Кижинга – Хоринск; в Еравнинском районе на 286 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита; в Тарбагатайском районе на 49 км дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Окино-Ключи и на 0 км подъезд от федеральной автодороги Байкал к Улан-Удэ со стороны с. Мухоршибирь; в Прибайкальском районе на 71 км и 161 км региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян.
На региональных дорогах Бурятии работают 7 автоматических пунктов весового контроля
Общество, Фото:
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