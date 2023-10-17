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В Байкальске закрыли аварийный причал

В Байкальске закрыли аварийный причал
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На месте натянули оградительные ленты

В Байкальске закрыли причал, не отвечающий требованиям безопасности, сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В наш адрес поступило письмо от собственника причального сооружения с ковшом протяжённостью 399 метров, расположенного по правой стороне устья реки Солзан в городе Байкальск. По его словам, пирс находится в аварийном состоянии, в эксплуатацию не вводился и не эксплуатируется как объект транспортной (причальной) инфраструктуры, - пояснили в ведомстве.

Накануне специалисты разместили на пирсе, причальных стенках и пирсовой площадке плакаты с информацией о его аварийном состоянии и запрете захода. Также натянуты сигнальные оградительные ленты по периметру прикордоной полосы.

Жителей и гостей города просят не игнорировать запрещающие знаки и аншлаги, установленные в этом месте. 

причал МЧС

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