В Байкальске закрыли аварийный причал





В Байкальске закрыли причал, не отвечающий требованиям безопасности, сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.- В наш адрес поступило письмо от собственника причального сооружения с ковшом протяжённостью 399 метров, расположенного по правой стороне устья реки Солзан в городе Байкальск. По его словам, пирс находится в аварийном состоянии, в эксплуатацию не вводился и не эксплуатируется как объект транспортной (причальной) инфраструктуры, - пояснили в ведомстве.Накануне специалисты разместили на пирсе, причальных стенках и пирсовой площадке плакаты с информацией о его аварийном состоянии и запрете захода. Также натянуты сигнальные оградительные ленты по периметру прикордоной полосы.Жителей и гостей города просят не игнорировать запрещающие знаки и аншлаги, установленные в этом месте.