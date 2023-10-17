Жители Бурятии рассказали о тратах со своей первой зарплаты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Большая часть опрошенных потратили деньги на одежду



Жители Бурятии рассказали, на что потратили свою первую зарплату. Соответствующий опрос провела служба исследований hh.ru.



61% опрошенных рассказали, что начали работать ещё до совершеннолетия. Главной причиной, раннего трудоустройства соискатели назвали стремление к финансовой независимости (52%).



Как правило, опрошенные тратили первую зарплату на одежду (26%), откладывали на более серьёзную покупку (22%), либо отдавали деньги родителям (21%). Ещё 20% зарабатывали на развлечения, 13% - на гаджеты, 9% - на образование. 7% работали, чтобы оплатить съёмную квартиру, 4% копили на путешествие, столько же (4%) тратили деньги на свою вторую половину.



Чаще всего респонденты были довольны своей первой работой (57%).



18% сообщили, что работа им не нравилась, но не было выбора, 13% были недовольны из-за низкого заработка, 8% рассказали, что работа была для них слишком тяжелой. 3% - выбрали вариант «Другое» (в числе популярных ответов: «приходилось рано вставать», «не ладили с начальством», «хотелось чего-то большего»).



