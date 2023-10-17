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В Иркутск приедут звёзды любительского баскетбола

В Иркутск приедут звёзды любительского баскетбола
Общество,  Фото:pixabay.com
Город примет всероссийский матч «звёзд»

Звёзды любительского баскетбола из разных уголков нашей страны соберутся 23 марта 2024 года в Иркутске, чтобы помериться силами со сборной лучших игроков Иркутской области. Матч звёзд межрегиональной любительской баскетбольной лиги 2024 пройдёт на площадке дворца спорта «Труд».

- В прошлом году мы провели первый в истории лиги всероссийский матч звёзд, – рассказал генеральный директор «PARI МЛБЛ» Антон Зимин. – Мы выбрали формат, который будет в том числе способствовать развитию баскетбола в регионах: сборная России против сборной вашего чемпионата. Очень крутая вывеска, которая однозначно вызовет максимальный интерес к любительскому баскетболу в регионе.

Соглашение о проведении матча звёзд на форуме «Экспо Баскет» в Екатеринбурге было подписано с Иркутской областной федерацией баскетбола.

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Иркутск баскетбол спорт

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