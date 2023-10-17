В Бурятии воспитанники соучреждений отметили День Отца



Мероприятие началось со знакомства, затем дети сыграли в спортивную игру на сплочение команды «Фрисби». Для проявления командного духа прошла весёлая эстафета «Дружим со спортом», а завершении игр член БРО «Российский союз ветеранов Афганистана» провёл состязание по жиму лёжа.





12 октября в визит-центре «Байкал заповедный» в кабанском посёлке Танхой отпраздновали День отца. В мероприятии приняли участие 25 выпускников и воспитанников социальных учреждений, а также члены консультативного совета отцов при главе Бурятии, рассказали в РГУ «Центр социальной поддержки населения».Также пожарные организовали выставку техники и оборудования.После этого дети посетили для открытый горячий бассейн в посёлке Ильинка.Всем детям вручили памятные подарки и дипломы участника.