В Бурятии воспитанники соучреждений отметили День Отца

Для ребят провели спортивные соревнования
12 октября в визит-центре «Байкал заповедный» в кабанском посёлке Танхой отпраздновали День отца. В мероприятии приняли участие 25 выпускников и воспитанников социальных учреждений, а также члены консультативного совета отцов при главе Бурятии, рассказали в РГУ «Центр социальной поддержки населения».
Мероприятие началось со знакомства, затем дети сыграли в спортивную игру на сплочение команды «Фрисби». Для проявления командного духа прошла весёлая эстафета «Дружим со спортом», а завершении игр член БРО «Российский союз ветеранов Афганистана» провёл состязание по жиму лёжа.
Также пожарные организовали выставку техники и оборудования.
После этого дети посетили для открытый горячий бассейн в посёлке Ильинка.
Всем детям вручили памятные подарки и дипломы участника.
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Для ребят провели спортивные соревнования
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