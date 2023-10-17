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В Бурятии воспитанники соучреждений отметили День Отца

В Бурятии воспитанники соучреждений отметили День Отца
Общество,  Фото:Центр социальной поддержки населения
Для ребят провели спортивные соревнования

12 октября в визит-центре «Байкал заповедный» в кабанском посёлке Танхой отпраздновали День отца. В мероприятии приняли участие 25 выпускников и воспитанников социальных учреждений, а также члены консультативного совета отцов при главе Бурятии, рассказали в РГУ «Центр социальной поддержки населения». 

Мероприятие началось со знакомства, затем дети сыграли в спортивную игру на сплочение команды «Фрисби». Для проявления командного духа прошла весёлая эстафета «Дружим со спортом», а завершении игр член БРО «Российский союз ветеранов Афганистана» провёл состязание по жиму лёжа.


Также пожарные организовали выставку техники и оборудования.

После этого дети посетили для открытый горячий бассейн в посёлке Ильинка.

Всем детям вручили памятные подарки и дипломы участника.

дети

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