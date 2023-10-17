Они получили свидетельства о присвоении квалификации
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии осуждённым вручили свидетельства о присвоении квалификации по специальности «Подсобный рабочий».
18 осуждённых получили профессиональное образование в филиале федерального казённого профессионального образовательного учреждения № 259, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
По словам преподавательского состава, эта профессия «востребована практически на каждом производстве и в коммерческих организациях, где работник выполняет функции нескольких специалистов, а также помогает осуществлять обязанности квалифицированным служащим».
В Бурятии 18 осуждённых получили профессию подсобного рабочего
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спектакли назначены на 12 и 13 декабря
Для ребят провели спортивные соревнования
На соревнованиях присутствовал брат погибшего росгвардейца
Скоро в Баргузинском районе исчезнут сразу два населённых пункта
Они получили свидетельства о присвоении квалификации
Евгений Корнаков работает в Улан-Удэ
Он заплатил почти 300 тысяч рублей
Она станет отправной точкой для турмаршрута
Почти все они запрошены онлайн
Застройщика, устроившего там бардак, оштрафовали на 20 тысяч
Екатерине Сергеевне Травкиной вручили подарки
В СКР уже возбудили уголовное дело о халатности
Попасть туда на личном транспорте могут только сотрудники самой ЦРБ
Руководство медучреждения заявило, что пациенты уносят их с собой
В следующем году там отремонтируют несколько дорог