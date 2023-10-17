В Бурятии 18 осуждённых получили профессию подсобного рабочего

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Они получили свидетельства о присвоении квалификации



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии осуждённым вручили свидетельства о присвоении квалификации по специальности «Подсобный рабочий».



18 осуждённых получили профессиональное образование в филиале федерального казённого профессионального образовательного учреждения № 259, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



По словам преподавательского состава, эта профессия «востребована практически на каждом производстве и в коммерческих организациях, где работник выполняет функции нескольких специалистов, а также помогает осуществлять обязанности квалифицированным служащим».

