Определены победители первенства Бурятии по баскетболу

Общество, Фото: СШОР г. Гусиноозёрск

Участие принимали команды девушек



С 13 по 14 октября в городе Гусиноозёрск прошло первенство Республики Бурятия по баскетболу среди девушек 2007-2008 годов рождения. В соревнованиях приняло участие семь команд: спортшкола №5 г. Улан-Удэ (2010, 2009,2008 годы рождения), Каменская спортивная школа, БК «Кристалл» из Нижнего Саянтуя, Кяхтинская спортивная школа, Гусиноозёрская спортивная школа олимпийского резерва.



Как сообщает СШОР Гусиноозёрска, по итогам соревнований места расположились следующим образом:

Первое место - СШ №5 г. Улан-Удэ (2008 г.р.);

Второе место - Каменская СШ;

Третье место - СШ №5 г. Улан-Удэ (2009 г.р.);

Четвёртое место - СШ №5 г. Улан-Удэ (2010 г.р.);

Пятое место - Кяхтинская СШ;

Шестое место - БК «Кристалл»;

Седьмое место - СШОР г. Гусиноозёрск.



