Бурятский театр оперы и балета покажет «Великую дружбу» на сцене Большого театра

Спектакли назначены на 12 и 13 декабря

На новой сцене Большого театра в Москве покажут спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба» (12+). Бурятский государственный академический театр оперы и балета (БГАТОиБ ) приедет на гастроли в столицу России в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.

Премьера забытой оперы состоялась в сентябре 2023 года – театр открыл этим спектаклем 84 театральный сезон. Сейчас написанная в 1946 году опера идёт только на бурятской сцене.

- Теперь в нашем Бурятском театре оперы и балета есть настоящий образец советской оперы наравне с классическими произведениями и национальными спектаклями, - считает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Мы этот спектакль везем в Москву и покажем его на Новой сцене Большого театра 12 и 13 декабря под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия.

«Великая дружба» — это история о любви между джигитом Муртазом и терской казачкой Галиной. Заглавные партии исполнят звёзды бурятской оперы. Идейным вдохновителем, музыкальным руководителем и дирижёром выступил художественный руководитель БГАТОиБ, заслуженный деятель искусств России, народный артист Бурятия маэстро Владимир Рылов.

В течение трёх месяцев, прошедших со дня премьеры оперы в стенах Большого театра Союза ССР 7 ноября 1947 года, «Великая дружба» Мурадели была поставлена ещё в 12 театрах. После того, как на одном из представлений побывало руководство СССР, было принято специальное постановление Политбюро ЦК ВКП(б), в котором опера подверглась разгромной критике. Постановление положило начало борьбе с формализмом в советском искусстве, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.

С тех пор спектакль не возобновлялся.



- Это возрождение одной из самых значительных опер отечественной музыки, - отметил Рылов. - Надеюсь, что наш спектакль откроет миру этот забытый музыкальный шедевр и вдохновит другие театры на постановку этой оперы. Действие оперы происходит на Кавказе в первые годы советской власти. В центре сюжета – любовь джигита Муртаза и терской казачки Галины. Любовь внезапная, запретная, обреченная. Чувства героев, колорит многонационального Кавказа, значимость исторических событий — все это запечатлено в музыке.

Гастроли в Москве пройдут 12 и 13 декабря в рамках фестиваля «Видеть музыку» при поддержке ассоциации музыкальный театров, министерства культуры России, правительства, главы и министерства культуры Бурятии.





Возрастное ограничение: 12+