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Жители Бурятии заказали больше миллиона выписок из ЕГРН

Жители Бурятии заказали больше миллиона выписок из ЕГРН
Общество, 
Почти все они запрошены онлайн

С начала года жители Бурятии заказали больше миллиона выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с помощью электронных сервисов.

- С марта 2023 года ППК «Роскадастр» начала выдавать сведения из ЕГРН правообладателям о принадлежащей им недвижимости в режиме онлайн. В текущем году Филиал ППК «Роскадастр» по Бурятии по запросам жителей обработал и подготовил больше 1 млн 63 тысяч выписок из ЕГРН, 95% из которых запрошено в электронном виде, - сообщили в управлении Росреестра.

Чаще всего заявителей интересовала информация об объекте недвижимости. Количество таких запросов превысило 368 тысяч. На втором по популярности месте – запросы о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости (227 тысяч). На третьем месте – запросы об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (220 тысяч).

ЕГРН Росреестр

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