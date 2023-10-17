Почти все они запрошены онлайн
С начала года жители Бурятии заказали больше миллиона выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с помощью электронных сервисов.
- С марта 2023 года ППК «Роскадастр» начала выдавать сведения из ЕГРН правообладателям о принадлежащей им недвижимости в режиме онлайн. В текущем году Филиал ППК «Роскадастр» по Бурятии по запросам жителей обработал и подготовил больше 1 млн 63 тысяч выписок из ЕГРН, 95% из которых запрошено в электронном виде, - сообщили в управлении Росреестра.
Чаще всего заявителей интересовала информация об объекте недвижимости. Количество таких запросов превысило 368 тысяч. На втором по популярности месте – запросы о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости (227 тысяч). На третьем месте – запросы об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (220 тысяч).
Жители Бурятии заказали больше миллиона выписок из ЕГРН
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