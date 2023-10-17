Турнир выиграли спортсменки из Гусиноозёрска
В прошедшие выходные в Бурятии завершилось первенство по футболу среди команд девушек. Команды играли с мая по октябрь, соревнования прошли в три круга.
В возрастной группе 2012-2013 годов рождения места распределились следующим образом:
Первое место - СШОР Гусиноозёрска;
Второе место – СШ №6 – БГУ;
Третье место – СШ Селенгинского района.
Лучшие игроки первенства:
«Лучший игрок» - София Н.;
«Лучший вратарь» - Эвелина Ф.;
«Лучший нападающий» - Нояна Б.;
«Лучший защитник» - Сэлмэг Б.
Среди команд 2008 года рождения и младше:
Первое место – СШОР Гусиноозёрска;
Второе место – СШ Селенгинского района;
Третье место – «БАД – Гвардия», г. Кяхта.
Лучшие игроки турнира:
«Лучший игрок» - Ксения Т.;
«Лучший защитник» - Лилия М.;
«Лучший вратарь» - Александра И.;
«Лучший нападающий» - Александра С.
- Впереди у девочек международный турнир, который пройдёт 21 и 22 октября в г. Гусиноозёрск. А также первенство по мини-футболу, - сообщает детская футбольная лига РБ.
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В Бурятии завершилось первенство по футболу
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