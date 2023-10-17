В Бурятии завершилось первенство по футболу

Общество, Фото: ДФЛ РБ

Турнир выиграли спортсменки из Гусиноозёрска



В прошедшие выходные в Бурятии завершилось первенство по футболу среди команд девушек. Команды играли с мая по октябрь, соревнования прошли в три круга.



В возрастной группе 2012-2013 годов рождения места распределились следующим образом:

Первое место - СШОР Гусиноозёрска;

Второе место – СШ №6 – БГУ;

Третье место – СШ Селенгинского района.



Лучшие игроки первенства:

«Лучший игрок» - София Н.;

«Лучший вратарь» - Эвелина Ф.;

«Лучший нападающий» - Нояна Б.;

«Лучший защитник» - Сэлмэг Б.



Среди команд 2008 года рождения и младше:

Первое место – СШОР Гусиноозёрска;

Второе место – СШ Селенгинского района;

Третье место – «БАД – Гвардия», г. Кяхта.



Лучшие игроки турнира:

«Лучший игрок» - Ксения Т.;

«Лучший защитник» - Лилия М.;

«Лучший вратарь» - Александра И.;

«Лучший нападающий» - Александра С.



- Впереди у девочек международный турнир, который пройдёт 21 и 22 октября в г. Гусиноозёрск. А также первенство по мини-футболу, - сообщает детская футбольная лига РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

