17 октября

16 октября

Популярное

В Бурятии завершилось первенство по футболу

В Бурятии завершилось первенство по футболу
Общество,  Фото:ДФЛ РБ
Турнир выиграли спортсменки из Гусиноозёрска

В прошедшие выходные в Бурятии завершилось первенство по футболу среди команд девушек. Команды играли с мая по октябрь, соревнования прошли в три круга.

В возрастной группе 2012-2013 годов рождения места распределились следующим образом:
Первое место - СШОР Гусиноозёрска;
Второе место – СШ №6 – БГУ;
Третье место – СШ Селенгинского района.

Лучшие игроки первенства:
«Лучший игрок» - София Н.;
«Лучший вратарь» - Эвелина Ф.;
«Лучший нападающий» - Нояна Б.;
«Лучший защитник» - Сэлмэг Б.

Среди команд 2008 года рождения и младше:
Первое место – СШОР Гусиноозёрска;
Второе место – СШ Селенгинского района;
Третье место – «БАД – Гвардия», г. Кяхта.

Лучшие игроки турнира:
«Лучший игрок» - Ксения Т.;
«Лучший защитник» - Лилия М.;
«Лучший вратарь» - Александра И.;
«Лучший нападающий» - Александра С.

- Впереди у девочек международный турнир, который пройдёт 21 и 22 октября в г. Гусиноозёрск. А также первенство по мини-футболу, - сообщает детская футбольная лига РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия футбол первенство спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершилось первенство по футболу
В Бурятии завершилось первенство по футболу
Общество, 17.10.2023
Турнир выиграли спортсменки из Гусиноозёрска
Боксёр из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
Боксёр из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
Общество, 17.10.2023
Турнир класса «А» проходил в Красноярске
В Бурятии назвали победителей борцовского турнира
В Бурятии назвали победителей борцовского турнира
Общество, 17.10.2023
За медали боролись юноши 2006-2008 годов рождения
В Улан-Удэ обезопасили забытую всеми детскую площадку
В Улан-Удэ обезопасили забытую всеми детскую площадку
Общество, 17.10.2023
Про неё вспомнили только после обращения в прокуратуру
В Бурятии родился мальчик-богатырь
В Бурятии родился мальчик-богатырь
Общество, 17.10.2023
Его вес при появлении перевалил за пять килограммов

В районе Бурятии из-за детей может произойти грандиозный потоп
В районе Бурятии из-за детей может произойти грандиозный потоп
Общество, 17.10.2023
Они устраивают опасные игры около дороги
В Улан-Удэ завершился футбольный турнир памяти детских тренеров
В Улан-Удэ завершился футбольный турнир памяти детских тренеров
Общество, 17.10.2023
Для многих юных футболистов это были первые соревнования
В столице Бурятии отключат холодную воду
В столице Бурятии отключат холодную воду
Общество, 17.10.2023
Её на всю ночь лишится часть Октябрьского района
В район Бурятии пробрался бруцеллёз
В район Бурятии пробрался бруцеллёз
Общество, 17.10.2023
Его обнаружили сразу у 11 коров
Жительница Бурятии отметила 101-летие в больнице
Жительница Бурятии отметила 101-летие в больнице
Общество, 17.10.2023
Долгожительница проходила лечение после перелома
В пригородном лагере Улан-Удэ возводят новые корпуса для детей
В пригородном лагере Улан-Удэ возводят новые корпуса для детей
Общество, 17.10.2023
Два спальных корпуса построят уже в декабре этого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^