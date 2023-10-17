В Бурятии провели первую спартакиаду северных районов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Муйского района

В командном зачёте победил город Северобайкальск



14 октября в городе Северобайкальск прошла I (кустовая) спартакиада «Мы Вместе» среди лиц среднего возраста между северными районами Бурятии. Команды Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск состязались в различных дисциплинах, таких как волейбол, стритбол, дартс, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки и перетягивание каната.



- Это был настоящий спортивный праздник, где каждая команда продемонстрировала свои сильные стороны. Спартакиада «Мы Вместе» – это не соревнования, но настоящий праздник дружбы и командного взаимодействия. Все участники создали тёплую атмосферу, которая наполнила соревнования позитивной энергией, - сообщает пресс-служба администрации Муйского района.



После проведённых состязаний по общей сумме очков за все дисциплины первое общекомандное место заняла команда города Северобайкальск. Вторыми были спортсмены Муйского района. Третье место занял Северо-Байкальский район.



Победители и призёры во всех представленных видах спорта были награждены дипломами, медалями и кубками.



