В Бурятии провели первую спартакиаду северных районов

В командном зачёте победил город Северобайкальск
14 октября в городе Северобайкальск прошла I (кустовая) спартакиада «Мы Вместе» среди лиц среднего возраста между северными районами Бурятии. Команды Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск состязались в различных дисциплинах, таких как волейбол, стритбол, дартс, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки и перетягивание каната.
- Это был настоящий спортивный праздник, где каждая команда продемонстрировала свои сильные стороны. Спартакиада «Мы Вместе» – это не соревнования, но настоящий праздник дружбы и командного взаимодействия. Все участники создали тёплую атмосферу, которая наполнила соревнования позитивной энергией, - сообщает пресс-служба администрации Муйского района.
После проведённых состязаний по общей сумме очков за все дисциплины первое общекомандное место заняла команда города Северобайкальск. Вторыми были спортсмены Муйского района. Третье место занял Северо-Байкальский район.
Победители и призёры во всех представленных видах спорта были награждены дипломами, медалями и кубками.
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