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В Улан-Удэ частный сектор зарос мусором из-за новой многоэтажки

В Улан-Удэ частный сектор зарос мусором из-за новой многоэтажки
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
Застройщика, устроившего там бардак, оштрафовали на 20 тысяч

Компанию, которая возводит многоэтажный дом на улице Столбовая в Октябрьском районе Улан-Удэ, наказали рублём за мусор. Он попал на территорию расположенного поблизости частного сектора. Местные жители обратились с жалобой в Госстройжилнадзор.

Ведомство провело проверку, и нарушения подтвердились. Как выяснилось, возле строящегося дома не проводили уборку и не установили там контейнер. В итоге всё завалили строительными отходами.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, застройщик обязан вести постоянный строительный контроль, следить за порядком на стройплощадке и предупредить попадание мусора за её пределы. Однако этому не уделили должного внимания. После рассмотрения административного дела компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей.

- Проектная документация – это не просто чертежи, как думают многие, но и система правил, которые нужно соблюдать, чтобы правильно начать строительство, надёжно строить объект и в итоге ввести его в эксплуатацию. Правильная организация – это качество, безопасность и контроль. Пренебрежение ими всегда дорого обходится застройщикам, – подчеркнул зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников
строительство штраф

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