Боксёр из Бурятии выиграл всероссийские соревнования

Общество, Фото: федерация бокса РБ

Турнир класса «А» проходил в Красноярске



С 9 по 14 октября в Красноярске завершились всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти первого ректора политехнического института СФУ, профессора В.Н. Борисова.



В весовой категории до 51 кг первое место занял боксёр из Бурятии, спортсмен РСШОР Дугар Айсуев. Тренируют победителя А.П. Сенотрусов и Д.И. Балдаков, сообщает федерация бокса РБ.



В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из Красноярского, Алтайского, Забайкальского краёв, Иркутской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской областей и Республик Бурятия, Хакасия и Тыва.

