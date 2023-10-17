Турнир класса «А» проходил в Красноярске
С 9 по 14 октября в Красноярске завершились всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти первого ректора политехнического института СФУ, профессора В.Н. Борисова.
В весовой категории до 51 кг первое место занял боксёр из Бурятии, спортсмен РСШОР Дугар Айсуев. Тренируют победителя А.П. Сенотрусов и Д.И. Балдаков, сообщает федерация бокса РБ.
В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из Красноярского, Алтайского, Забайкальского краёв, Иркутской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской областей и Республик Бурятия, Хакасия и Тыва.
Боксёр из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
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