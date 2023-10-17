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На юге Бурятии завершается строительство дамбы

На юге Бурятии завершается строительство дамбы
Общество,  Фото:пресс-служба УКС РБ
Она защитит Наушки от вод Селенги

На 90% построена дамба в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии. В настоящее время рабочие завершают устройство каменной наброски и отсыпку тела дамбы. Этот объект уже сейчас защищает от затопления несколько сотен домов. Напомним, в августе 2021 года на посёлок обрушился паводок. Тогда были подтоплены часть домов, местных жителей эвакуировали.

Строительство инженерной защиты от негативного воздействия реки Селенга Кяхтинского района началось в апреле 2022 года. В прошлом году подрядчик провёл подготовительные работы, были сделаны подъездные пути и выполнена заготовка материалов. После того, как прошёл нерестовый период, рабочие приступили непосредственно к строительству дамбы. Сейчас готовность объекта составляет 90%: полностью выполнено устройство призмы, а также практически завершены работы по укладке дорнита и отсыпки тела дамбы. Согласно контракту, строительство завершится вначале декабря.

- Строящийся объект «Инженерная защита» в посёлке Наушки имеет важное значение не только для инфраструктуры посёлка, но и для республики в целом. Строительство дамбы обеспечит безопасность населения посёлка, в котором сегодня проживают более 2,3 тысяч человек, а также защитит не только дома, но и дороги. Объект уже выполняет свою основную функцию и защищает от затопления паводковыми водами реки Селенга, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Дамба строится от нулевого километра на границе с Монголией и её протяжённость составляет 4100 м. Стоимость строительства объекта составляет 463 млн. рублей. Сегодня в работах на объекте задействовано 20 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба УКС.

Бурятия дамба Кяхтинский район Селенга Наушки

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