История многодетной семьи из Улан-Удэ, живущей в доме-развалюхе, дошла до Бастрыкина





Эту историю накануне рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина. К ней обратилась улан-удэнка, которая вместе с супругом, шестью их детьми и внуком 2023 года рождения ютится в квартире в разваливающемся доме. Площадь жилья – 36 квадратных метров.



Постройку признали аварийной ещё в 2019 году. Расселить людей должны до 2029-го, то есть ждать придётся ещё шесть лет. Этим летом администрация Железнодорожного района предоставила многодетной семье свободную квартиру по соседству в том же самом доме «для улучшения стеснённых условий». Но находиться там всё равно очень опасно.



- Потолок провис и опорой ему служит печь, а на одной из внешних стен имеется большая трещина, – пояснила детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».



Для защиты интересов несовершеннолетних Ганькина обратилась в прокуратуру, чтобы она через суд обязала мэрию «установить разумные сроки расселения». Надзорное ведомство подало соответствующий иск и потребовало сделать это до конца 2024 года.





