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История многодетной семьи из Улан-Удэ, живущей в доме-развалюхе, дошла до Бастрыкина

История многодетной семьи из Улан-Удэ, живущей в доме-развалюхе, дошла до Бастрыкина
Общество, 
В СКР уже возбудили уголовное дело о халатности

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после появления информации о многодетной семье из Улан-Удэ, живущей в разваливающемся доме. Ответственным за переселение из ветхого и аварийного жилья теперь придётся ответить по статье 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»).

Бастрыкин уже поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования этого дела, сообщили в ведомстве.

Эту историю накануне рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина. К ней обратилась улан-удэнка, которая вместе с супругом, шестью их детьми и внуком 2023 года рождения ютится в квартире в разваливающемся доме. Площадь жилья – 36 квадратных метров.

Постройку признали аварийной ещё в 2019 году. Расселить людей должны до 2029-го, то есть ждать придётся ещё шесть лет. Этим летом администрация Железнодорожного района предоставила многодетной семье свободную квартиру по соседству в том же самом доме «для улучшения стеснённых условий». Но находиться там всё равно очень опасно.

- Потолок провис и опорой ему служит печь, а на одной из внешних стен имеется большая трещина, – пояснила детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

Для защиты интересов несовершеннолетних Ганькина обратилась в прокуратуру, чтобы она через суд обязала мэрию «установить разумные сроки расселения». Надзорное ведомство подало соответствующий иск и потребовало сделать это до конца 2024 года.


следственный комитет уголовное дело Бастрыкин аварийное жилье

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