17 октября

16 октября

Популярное

В Бурятии начался сезон лосиных «свадеб»

В Бурятии начался сезон лосиных «свадеб»
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Фотоловушка запечатлела самцов во время гона

В Бурятии в разгаре сезон лосиных свадеб (гон). Этот период у животных растянутый, примерно с конца августа по октябрь. В последнее время в Забайкальском национальном парке стало шумно – фотоловушка уже запечатлела виновников этого буйства.

- В кадре ночной съёмки самцы в период гона. Весь этот непростой период мужская половина сохатых сильно возбуждена, иногда агрессивна и регулярно демонстрирует своё настроение своеобразным стонущим рёвом, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



К осени рога уже становятся окостеневшими и очищенными от кожи. Они нередко становятся оружием в драках.

За время гона один самец может покрыть несколько самок, проведя с каждой несколько дней, поясняют специалисты.

- Желаем нашим копытным успешного завершения брачного сезона! – подытожили в «Заповедном Подлеморье».

лось дикие животные национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии осталась без автомобиля из-за мужа-выпивохи
Жительница Бурятии осталась без автомобиля из-за мужа-выпивохи
Общество, 17.10.2023
А его самого за пьяную езду приговорили к обязательным работам

В Бурятии небольшие дожди
В Бурятии небольшие дожди
Общество, 17.10.2023
Максимальная температура воздуха составит +11 градусов 
В Бурятии идёт подготовка к детско-юношеской литургии
В Бурятии идёт подготовка к детско-юношеской литургии
Общество, 16.10.2023
Её проведут в Одигитриевском соборе
Чита примет общероссийский крестный ход
Чита примет общероссийский крестный ход
Общество, 16.10.2023
Его проводят в память 600-летия явления Креста Господня близ села Годеново
В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике
В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике
Общество, 16.10.2023
В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»
Среди молодёжи Бурятии выберут «Лидеров региона»
Среди молодёжи Бурятии выберут «Лидеров региона»
Общество, 16.10.2023
Они отправятся в туристическую поездку
В Чите состоятся международные соревнования по стрельбе из лука
В Чите состоятся международные соревнования по стрельбе из лука
Общество, 16.10.2023
Участие подтвердили спортсмены около 20 стран
В Санкт-Петербурге состоялась передача бюста народного поэта Бурятии
В Санкт-Петербурге состоялась передача бюста народного поэта Бурятии
Общество, 16.10.2023
Открытие бюста Дамбе Жалсараеву состоится в декабре
В Улан-Удэ вручили стипендии имени Бау Ямпилова
В Улан-Удэ вручили стипендии имени Бау Ямпилова
Общество, 16.10.2023
Их получили юные музыканты города
В Китае показали национальные бурятские виды спорта
В Китае показали национальные бурятские виды спорта
Общество, 16.10.2023
В Чжэнчжоу провели показательные выступления по «hэер шаалга»
Экс-депутат из Бурятии начала вязать персонажей Angry Birds
Экс-депутат из Бурятии начала вязать персонажей Angry Birds
Общество, 16.10.2023
На новое хобби Оксану Бухольцеву вдохновил её внук
Молодые учёные Бурятии и Иркутской области получат именные стипендии
Молодые учёные Бурятии и Иркутской области получат именные стипендии
Общество, 16.10.2023
60 лучших поощрят единовременной выплатой в размере 50 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^