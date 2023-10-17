В Бурятии начался сезон лосиных «свадеб»









К осени рога уже становятся окостеневшими и очищенными от кожи. Они нередко становятся оружием в драках.



За время гона один самец может покрыть несколько самок, проведя с каждой несколько дней, поясняют специалисты.



- Желаем нашим копытным успешного завершения брачного сезона! – подытожили в «Заповедном Подлеморье».





В Бурятии в разгаре сезон лосиных свадеб (гон). Этот период у животных растянутый, примерно с конца августа по октябрь. В последнее время в Забайкальском национальном парке стало шумно – фотоловушка уже запечатлела виновников этого буйства.- В кадре ночной съёмки самцы в период гона. Весь этот непростой период мужская половина сохатых сильно возбуждена, иногда агрессивна и регулярно демонстрирует своё настроение своеобразным стонущим рёвом, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».