Возле него не оказалось пешеходного перехода
Уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной пожаловались на отсутствие пешеходной разметки и искусственной неровности для ограничения скорости возле улан-удэнского лицея № 27. Он находится на улице Туполева.
Сотрудник аппарата уполномоченного побывал на месте. Как выяснилось, движение на этом участке достаточно оживлённое и там постоянно ходят дети. Ганькина попросила разобраться в ситуации мэра города Игоря Шутенкова и начальника УГИБДД по Бурятии.
Представители Госавтоинспекции провели своё обследование. Оказалось, что в районе дома № 14а на Туполева имеется нерегулируемая «зебра» с монолитной искусственной неровностью и горизонтальной дорожной разметкой. Однако на второстепенной дороге на улице Микояна таковые отсутствуют.
ГИБДД объявило комитету по строительству городской администрации предостережение о недопустимости нарушений. «Ситуация останется на контроле», – сообщила детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».
В Улан-Удэ дети ходят в лицей опасной дорогой
Общество, Фото:
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