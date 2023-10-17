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В Улан-Удэ дети ходят в лицей опасной дорогой

В Улан-Удэ дети ходят в лицей опасной дорогой
Общество,  Фото:страница Н. Ганькиной во «ВКонтакте»
Возле него не оказалось пешеходного перехода

Уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной пожаловались на отсутствие пешеходной разметки и искусственной неровности для ограничения скорости возле улан-удэнского лицея № 27. Он находится на улице Туполева.

Сотрудник аппарата уполномоченного побывал на месте. Как выяснилось, движение на этом участке достаточно оживлённое и там постоянно ходят дети. Ганькина попросила разобраться в ситуации мэра города Игоря Шутенкова и начальника УГИБДД по Бурятии.

Представители Госавтоинспекции провели своё обследование. Оказалось, что в районе дома № 14а на Туполева имеется нерегулируемая «зебра» с монолитной искусственной неровностью и горизонтальной дорожной разметкой. Однако на второстепенной дороге на улице Микояна таковые отсутствуют.

ГИБДД объявило комитету по строительству городской администрации предостережение о недопустимости нарушений. «Ситуация останется на контроле», – сообщила детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».
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