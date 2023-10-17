В Бурятии сельчан возмутил запрет приближаться к больнице

Попасть туда на личном транспорте могут только сотрудники самой ЦРБ



В Бичуре появился знак, запрещающий въезд на территорию центральной районной больницы. Это недавно заметили местные жители. Они заявили, что, несмотря на предупреждение, одна из сотрудниц медучреждения заезжала туда на личном авто.



- Остановилась посередине дороги и не пропустила на территорию ЦРБ, а мы направлялись в детскую поликлинику с грудным ребёнком, – рассказали сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7». – Да, знак висит, но он работников тоже касается.



Бичурцы поинтересовались, можно ли сделать исключение, если нужно, к примеру, попасть в стоматологию, рентген-кабинет или на приём к врачу с ребёнком. «Если нет, тогда и медперсонал не может на личном транспорте этого делать», – отметили они.



В Минздраве РБ пояснили: этот самый запрещающий знак – одна из мер безопасности.



- По внутреннему приказу ЦРБ въезд на территорию разрешён только служебному транспорту и сотрудникам больницы на личном – для них имеется специальная стоянка. Для пациентов на их автомобилях он под запретом, – подчеркнули в ведомстве.

