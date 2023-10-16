Опубликован прогноз погоды на ближайшие семь дней
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на эту неделю. Ещё пару дней в республике продержится прохладная погода, а затем октябрь порадует теплом.
По данным Бурятского гидрометцентра, 17-18 октября республика будет находиться под влиянием арктических воздушных масс. Они вызовут неустойчивую прохладную погоду. Местами ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого достигнут до 15-19 м/с.
Временами осадки в виде мокрого снега и снега. Температура ночью +3,-3, местами до -6,-12, днём столбик термометра поднимется до отметки +3,+9.
В конце недели, 19-21 октября, погода наладится. Преимущественно без осадков, днём будет тепло – до +6,+11. Ветер переменный: от слабого до умеренного. Температура ночью -1,-6.
22-23 октября республика вновь окажется под влиянием холодного фронта. Местами ожидается мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-18 м/с.
Как сообщал «Байкал-Daily», супертепло в Бурятии также прогнозировал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Погода также порадует жителей Новосибирской, Омской и Томской областей, Таймыра и на юге Забайкалья.
К концу недели жителей Бурятии ждёт тёплая погода
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