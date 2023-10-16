16 октября

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В Улан-Удэ стартовал месячник «Белая трость»

В Улан-Удэ стартовал месячник «Белая трость»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция посвящена незрячим и слабовидящим людям

15 октября в России стартовал традиционный всероссийский месячник «Белая трость» (6+). Международный день белой трости был учрежден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых.

Такое необычное название день получил в честь тактильных тростей, используемых незрячими для ориентации в пространстве. Белая трость — это символ незрячего человека. Она напоминает обществу о том, что рядом есть люди с ограниченными физическими возможностями и им нужна помощь.

Благодаря трости незрячий может услышать окружающее пространство и ощутить «высокие» препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги — определить наличие «низких» (бордюров, ступенек, люков, ям).

- В преддверии акции в одной из городских библиотек участники инклюзивной творческой лаборатории «Созидание» Лилия Никитина и Александра Кобзева провели беседу-диалог «Давайте понимать друг друга». Учащимся 10 класса школы №48 мастерицы лаборатории «Созидание» рассказали о том, как получили инвалидность по зрению, как живётся незрячим и слабовидящим, о самозанятости, о творчестве, о своей творческой лаборатории, которая работает в Национальной библиотеке, - рассказали сотрудники библиотеки.

Также на встрече со школьниками рукодельницы показали свои творческие работы.

инвалиды по зрению

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