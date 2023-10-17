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В Бурятии небольшие дожди

В Бурятии небольшие дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +11 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшой дождь и мокрый снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.

В Улан-Удэ также ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +7,+9.


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