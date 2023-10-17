В Бурятии небольшие дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Максимальная температура воздуха составит +11 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшой дождь и мокрый снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.



В Улан-Удэ также ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +7,+9.





