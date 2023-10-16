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ФОМС: Полную медицинскую помощь и реабилитацию смогут получить и семьи ветеранов СВО

ФОМС: Полную медицинскую помощь и реабилитацию смогут получить и семьи ветеранов СВО
Общество,  Фото:из архива
Страховые компании прорабатывают рабочие механизмы взаимодействия

Страховые компании приступили к проработке механизмов, которые призваны обеспечить индивидуальное сопровождение на каждом из этапов получения медпомощи и реабилитации ветеранам военной спецоперации и членам их семей. К созданию такого алгоритма действий уже призывал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

«В настоящий момент страховые компании прорабатывают рабочие механизмы взаимодействия и помощи не только участникам боевых действий, но и членам их семей. Вопросы индивидуального сопровождения при получении медицинской помощи сегодня максимально актуальны», – такое заявление озвучил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

На данный момент участникам боевых действий дано приоритетное право на получение медицинской помощи.

Для этого участникам спецоперации и их близким родственникам потребуется обратиться в фонд «Защитники Отечества». В ФОМС указали, что реализация инициативы реабилитационных мероприятий предусматривает для данной категории населения 200 тысяч госпитализаций в круглосуточные стационары и 60 тысяч госпитализаций в федеральные медицинские организации. Такая запланированная помощь включает в себя в том числе и поддержку пострадавших при наличии нескольких травм.

«Главная задача участников системы ОМС, включая страховые медицинские организации системы ОМС, состоит в том, чтобы ветераны получили качественную и комплексную медицинскую помощь, программу реабилитации и по итогу имели возможность быстро вернуться к привычной и активной жизни», – заявила член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина.

Для реализации этой задачи и обеспечения права на медпомощь и реабилитацию пострадавшим и инвалидам государство решило задействовать институт страховых представителей системы ОМС. Подобные инициативы в пробном режиме уже запущены в работу в 12 субъектах России (в республиках Алтай, Бурятия, Коми, Северная Осетия – Алания, в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской и Ульяновской областях).

Стоит отметить, что ФОМС также в приоритетном порядке ведёт работу по исключению возможности нарушения прав пострадавших и формированию равных надлежащих условий соблюдения их прав.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и государственный фонд «Защитники Отечества» ранее уже договорились о совместной работе. В заключённом двумя сторонами соглашении прописано организационное, методическое, информационное сотрудничество, взаимное оказание практической и консультационной поддержки. Такой документ считается основой для создания и подписания подобных соглашений между территориальными фондами системы ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества».


СВО медицинское страхование

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