Он находится в Муйском районе
Накануне в Бурятии на 321 км региональной дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо состоялось долгожданное открытие моста после капитального ремонта. Стоимость объекта составила 30 миллионов рублей. Протяжённость моста – 38 метров. Мост связывает посёлок Северомуйск и железнодорожную станцию, а также обеспечивает транзит автотранспорта в восточном направлении.
Проект капитального ремонта включал в себя сложные технические задачи, связанные с проблемами вечной мерзлоты и сжатыми сроками. Однако благодаря эффективному подходу подрядной организации ремонт был выполнен в этом году. В процессе ремонта строители выполнили разборку старого мостового полотна, устроили новое, произвели демонтаж пролётных строений, ремонт опор. В ремонт была включена и расчистка русла для беспрепятственного прохождения воды, особенно в период половодья. Также дорожники восстановили подходы к мосту.
- Региональная дорога Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо создавалась как технологическая и была передана к нам на баланс в далеко ненормативном состоянии. Много мостов и сама дорога разбиты, тем не менее поэтапно, мы приводим все это в порядок. Ранее ввели в эксплуатацию мост на 355 км дороги, теперь – на 321 км, приступили к реконструкции моста на 368 км, ввод объекта запланирован на конец 2024 года. Разрабатываем проектную документацию на ремонт моста на 319 км. Отремонтирован участок дороги с 355 по 358 км, в октябре этого года закончат ремонт на участке с 340-355 км, и уже заключён контракт на ремонт участка с 358 по 368 км, - подытожил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
На севере Бурятии после капремонта открыли мост
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