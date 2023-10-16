Дизайнеры и ремесленники Бурятии стали обладателями премии

Общество, Фото: пресс-служба минпрома РБ

В Новосибирске им вручили ежегодную профессиональную премию «RIDU. Awards»



Дизайнеры и ремесленники Бурятии стали обладателями ежегодной профессиональной премии «RIDU. Awards» на выставке в Новосибирске «Дизайн без границ». Принять участие в международной выставке «Дизайн без границ» они смогли при поддержке Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



В международной выставке приняли участие 4 предпринимателя и 4 самозанятых республики. Это предприниматели: Ирина Доржиева – плетение из ротанга; Елена Ушакова – дизайнер, изготовление светильников, дизайнерских предметов для освещения; Светлана Байтлесова – плетение макраме, «ловцов снов», ковриков, декор из бисера; Татьяна Суменкова – дизайнер, изготовление интерьерных ваз, написание картин; а также самозанятые: Роза Раднаева – ювелирная бижутерия; Валерия Бальжиева – картины в современном этностиле; Анастасия Телешова – паперкрафт, изделия из джута; Виталий Покацкий – сувениры с изображением достопримечательностей Республики Бурятия и Улан-Удэ.



Дизайнеры Елена Ушакова и Татьяна Суменкова совместно с ремесленниками Бурятии по макраме, паперкрафту, бижутерии и художниками республики покорили сердца жюри международной выставки своим профессионализмом и уникальностью, привезли частичку сакральной Бурятии и передали всю душевность и атмосферу гостям выставки. Итогом работы стало награждение дизайнеров и ремесленников Бурятии ежегодной профессиональной премией «RIDU. Awards».



Как отметили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций РБ, ежегодная профессиональная премия «RIDU. Awards» создана для выбора лучших проектов и поощрения дизайнеров, архитекторов, декораторов и производителей. Оценивается командная работа, подготовка коллекции, работа и идея дизайнеров и архитекторов, а также ремесленников и производителей регионов.

