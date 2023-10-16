16 октября

15 октября

Популярное

В Бурятии школьники вышли на субботник в Иволгинском дацане

В Бурятии школьники вышли на субботник в Иволгинском дацане
Общество,  Фото:школа
Дети подготовили к посадкам клумбы

Прошедшее воскресенье, 15 октября, дети из Верхне-Иволгинской школы провели с пользой. Ученики вместе с педагогами провели субботник в Иволгинском дацане.


Школьники не только прибрались, но и подготовили клумбы для посадки цветов на следующий год - они убрали жухлые цветы, перекопали землю.

В этом субботнике участвовали учащиеся 1-8 классов, рассказали в школе. 



школы Иволгинский дацан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

ФОМС: Полную медицинскую помощь и реабилитацию смогут получить и семьи ветеранов СВО
ФОМС: Полную медицинскую помощь и реабилитацию смогут получить и семьи ветеранов СВО
Общество, 16.10.2023
Страховые компании прорабатывают рабочие механизмы взаимодействия
Дизайнеры и ремесленники Бурятии стали обладателями премии
Дизайнеры и ремесленники Бурятии стали обладателями премии
Общество, 16.10.2023
В Новосибирске им вручили ежегодную профессиональную премию «RIDU. Awards»
В Бурятии разрешили отстрелить три десятка рысей
В Бурятии разрешили отстрелить три десятка рысей
Общество, 16.10.2023
Охота на них в республике начнётся в ноябре
48 младшеклассников Улан-Удэ проверили знания по бурятскому языку
48 младшеклассников Улан-Удэ проверили знания по бурятскому языку
Общество, 16.10.2023
Состоялась городская олимпиада «Дүрбэн тэгшэ»
Военнослужащие из Бурятии смогут молиться в зоне СВО
Военнослужащие из Бурятии смогут молиться в зоне СВО
Общество, 16.10.2023
Для этого там установили специальную войлочную юрту
Школьникам Бурятии предложили спеть вместе с любимым учителем
Школьникам Бурятии предложили спеть вместе с любимым учителем
Общество, 16.10.2023
Это нужно записать на видео и опубликовать в соцсети
Большинство работающих улан-удэнцев не вдохновляют похвалы начальства
Большинство работающих улан-удэнцев не вдохновляют похвалы начальства
Общество, 16.10.2023
Свыше половины из них мотивируют только деньги
В Бурятии подвели итоги фестиваля «Золотой возраст»
В Бурятии подвели итоги фестиваля «Золотой возраст»
Общество, 16.10.2023
Все победители и участники получили ценные призы
В Бурятии добиваются выпуска на улицы четырёх тысяч собак
В Бурятии добиваются выпуска на улицы четырёх тысяч собак
Общество, 16.10.2023
«Это будет катастрофа», - заявил замначальника республиканского управления ветеринарии Дмитрий Калугин
Бурятию в разгар октября накроет «супертепло»
Бурятию в разгар октября накроет «супертепло»
Общество, 16.10.2023
В республике пообещали +16 градусов
В Улан-Удэ семья с маленькими детьми выживает в квартире с провисшим потолком
В Улан-Удэ семья с маленькими детьми выживает в квартире с провисшим потолком
Общество, 16.10.2023
Он опирается на печь и может в любой момент рухнуть людям на головы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^