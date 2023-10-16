В Бурятии школьники вышли на субботник в Иволгинском дацане

















Прошедшее воскресенье, 15 октября, дети из Верхне-Иволгинской школы провели с пользой. Ученики вместе с педагогами провели субботник в Иволгинском дацане.Школьники не только прибрались, но и подготовили клумбы для посадки цветов на следующий год - они убрали жухлые цветы, перекопали землю.В этом субботнике участвовали учащиеся 1-8 классов, рассказали в школе.