В Бурятии школьники вышли на субботник в Иволгинском дацане

Дети подготовили к посадкам клумбы
Прошедшее воскресенье, 15 октября, дети из Верхне-Иволгинской школы провели с пользой. Ученики вместе с педагогами провели субботник в Иволгинском дацане.
Школьники не только прибрались, но и подготовили клумбы для посадки цветов на следующий год - они убрали жухлые цветы, перекопали землю.
В этом субботнике участвовали учащиеся 1-8 классов, рассказали в школе.
Страховые компании прорабатывают рабочие механизмы взаимодействия
В Новосибирске им вручили ежегодную профессиональную премию «RIDU. Awards»
Охота на них в республике начнётся в ноябре
Состоялась городская олимпиада «Дүрбэн тэгшэ»
Дети подготовили к посадкам клумбы
Для этого там установили специальную войлочную юрту
Пёс оказался «трусливым»
Это нужно записать на видео и опубликовать в соцсети
Свыше половины из них мотивируют только деньги
Они впервые посетили Бурятский оперный театр
Все победители и участники получили ценные призы
«Это будет катастрофа», - заявил замначальника республиканского управления ветеринарии Дмитрий Калугин
В республике пообещали +16 градусов
Хамбо Лама пожурил их за плохую работу
Он опирается на печь и может в любой момент рухнуть людям на головы