Школьникам Бурятии предложили спеть вместе с любимым учителем

Это нужно записать на видео и опубликовать в соцсети



В России стартовала всероссийская акция «Посвящение учителям» (6+), приуроченная к Году педагога и наставника. Акция продолжится до 22 октября.



- С 16 по 22 октября всем школьникам нашей страны предложено записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения, а учащимся детских музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования - видеоролик с совместным исполнением инструментального или вокального музыкального произведения и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш, - сообщили организаторы.



Члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных.



Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».



Также в рамках акции известные деятели культуры и искусства России расскажут о своих учителях и наставниках, которые особенным образом оказали влияние на их творческую жизнь.



2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.



