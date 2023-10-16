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Школьникам Бурятии предложили спеть вместе с любимым учителем

Школьникам Бурятии предложили спеть вместе с любимым учителем
Общество, 
Это нужно записать на видео и опубликовать в соцсети

В России стартовала всероссийская акция «Посвящение учителям» (6+), приуроченная к Году педагога и наставника. Акция продолжится до 22 октября.

- С 16 по 22 октября всем школьникам нашей страны предложено записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения, а учащимся детских музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования - видеоролик с совместным исполнением инструментального или вокального музыкального произведения и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш, - сообщили организаторы.

Члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных.

Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Также в рамках акции известные деятели культуры и искусства России расскажут о своих учителях и наставниках, которые особенным образом оказали влияние на их творческую жизнь.

2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

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