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Большинство работающих улан-удэнцев не вдохновляют похвалы начальства

Большинство работающих улан-удэнцев не вдохновляют похвалы начальства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Свыше половины из них мотивируют только деньги

Представители сервиса SuperJob узнали, что вдохновляет на активную и плодотворную работу жителей бурятской столицы. Выяснилось, что в первую очередь это деньги: премии и выплаты на первом месте и у большинства самих руководителей компаний (84%), и у сотрудников (64%).

На втором месте – интерес к трудовому процессу (55% и 49% соответственно). Половина (50%) начальников уверены, что их подчинённых стимулирует похвала, но на самом деле это важно лишь для 14% горожан. Более трети – 37% – ценят возможность проявить себя.

Работодатели также переоценивают важность таких факторов, как отсутствие возможности переложить ответственность на других и контроль со стороны руководства.

«Горящие» дедлайны подстёгивают к интенсивному труду каждого десятого опрошенного (в основном – мужчин), в то время как в самих организациях это вообще не считают чем-то значимым.

Женщины более чувствительны к похвале начальства. Они работают активнее из интереса к делу или чтобы проявить свои способности. Самый действенный способ заставить работать усерднее респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей – премирование.
работа деньги

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