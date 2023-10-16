Свыше половины из них мотивируют только деньги
Представители сервиса SuperJob узнали, что вдохновляет на активную и плодотворную работу жителей бурятской столицы. Выяснилось, что в первую очередь это деньги: премии и выплаты на первом месте и у большинства самих руководителей компаний (84%), и у сотрудников (64%).
На втором месте – интерес к трудовому процессу (55% и 49% соответственно). Половина (50%) начальников уверены, что их подчинённых стимулирует похвала, но на самом деле это важно лишь для 14% горожан. Более трети – 37% – ценят возможность проявить себя.
Работодатели также переоценивают важность таких факторов, как отсутствие возможности переложить ответственность на других и контроль со стороны руководства.
«Горящие» дедлайны подстёгивают к интенсивному труду каждого десятого опрошенного (в основном – мужчин), в то время как в самих организациях это вообще не считают чем-то значимым.
Женщины более чувствительны к похвале начальства. Они работают активнее из интереса к делу или чтобы проявить свои способности. Самый действенный способ заставить работать усерднее респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей – премирование.
Большинство работающих улан-удэнцев не вдохновляют похвалы начальства
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для этого там установили специальную войлочную юрту
Пёс оказался «трусливым»
Это нужно записать на видео и опубликовать в соцсети
Свыше половины из них мотивируют только деньги
Они впервые посетили Бурятский оперный театр
Все победители и участники получили ценные призы
«Это будет катастрофа», - заявил замначальника республиканского управления ветеринарии Дмитрий Калугин
В республике пообещали +16 градусов
Хамбо Лама пожурил их за плохую работу
Он опирается на печь и может в любой момент рухнуть людям на головы
Гусиноозёрский межрайонный прокурор объявил компании предостережение
Панели будут поворачиваться к солнцу
Местные жители заплевали её и забросали мусором
В Бурятии находится первый реабилитационный центр для байкальских нерп
Оттуда вывезли 60 кубометров мусора