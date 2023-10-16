Большинство работающих улан-удэнцев не вдохновляют похвалы начальства

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Свыше половины из них мотивируют только деньги



Представители сервиса SuperJob узнали, что вдохновляет на активную и плодотворную работу жителей бурятской столицы. Выяснилось, что в первую очередь это деньги: премии и выплаты на первом месте и у большинства самих руководителей компаний (84%), и у сотрудников (64%).



На втором месте – интерес к трудовому процессу (55% и 49% соответственно). Половина (50%) начальников уверены, что их подчинённых стимулирует похвала, но на самом деле это важно лишь для 14% горожан. Более трети – 37% – ценят возможность проявить себя.



Работодатели также переоценивают важность таких факторов, как отсутствие возможности переложить ответственность на других и контроль со стороны руководства.



«Горящие» дедлайны подстёгивают к интенсивному труду каждого десятого опрошенного (в основном – мужчин), в то время как в самих организациях это вообще не считают чем-то значимым.



Женщины более чувствительны к похвале начальства. Они работают активнее из интереса к делу или чтобы проявить свои способности. Самый действенный способ заставить работать усерднее респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей – премирование.

