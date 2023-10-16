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В Бурятии разрешили отстрелить три десятка рысей

В Бурятии разрешили отстрелить три десятка рысей
Общество,  Фото:Pixabay.com
Охота на них в республике начнётся в ноябре

С 17 октября в Бурприроднадзоре стартует приём заявлений на добычу кабарги и рыси. Охота на них начнётся с 1 ноября и завершится 31 января и 28 февраля 2024 года соответственно.

Лимиты при этом ограничены: в республике разрешили отстрел 277 особей кабарги и 32 рысей. В некоторых районах – Кабанском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Иволгинском, Прибайкальском и Заиграевском – квот вообще нет, поскольку эти животные там не обитают, пояснили в ведомстве.

Подать заявление можно лично (для этого нужно прийти в Бурприроднадзор),  через региональный портал http://rpgu.govrb.ru или МФЦ. Со всей интересующей информацией об охотничьем сезоне 2022-2023 жителям республики предлагают ознакомиться на официальном сайте ведомства. 
рысь кабарга животные Бурприроднадзор

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