В Бурятии разрешили отстрелить три десятка рысей

Охота на них в республике начнётся в ноябре
С 17 октября в Бурприроднадзоре стартует приём заявлений на добычу кабарги и рыси. Охота на них начнётся с 1 ноября и завершится 31 января и 28 февраля 2024 года соответственно.
Лимиты при этом ограничены: в республике разрешили отстрел 277 особей кабарги и 32 рысей. В некоторых районах – Кабанском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Иволгинском, Прибайкальском и Заиграевском – квот вообще нет, поскольку эти животные там не обитают, пояснили в ведомстве.
Подать заявление можно лично (для этого нужно прийти в Бурприроднадзор), через региональный портал http://rpgu.govrb.ru или МФЦ. Со всей интересующей информацией об охотничьем сезоне 2022-2023 жителям республики предлагают ознакомиться на официальном сайте ведомства.
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Общество, Фото:
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