В Улан-Удэ хозяин алабая, который испугал ребёнка, принёс извинения

Пёс оказался «трусливым»



Хозяин алабая, который на выходных испугал ребенка в сотых кварталах столицы Бурятии, принес извинения за то, что отпустил собаку на самовыгул. Об этом сообщает комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ:

«Он пришел в Комитет городского хозяйства для дачи пояснений и составления протокола, чтобы забрать своего питомца из приюта. Поведение собаки он объяснил испугом из-за непогоды».

- Собака с хорошей родословной, - объяснил хозяин. - Его родители неоднократные победители конкурсов различного уровня. С собакой мы занимаемся, формируем его поведение, но сам он трусливый. Была непогода, он испугался, выскочил из ограды. В дальнейшем сделаем все, чтобы не допустить такого: увеличим забор, обустроим вольер. Приносим свои извинения за поведение собаки.

В отношении владельца собаки собран материал для привлечения его к административной ответственности за самовыгул. Ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

«Байкал-Daily» сообщал, что в Улан-Удэ отловили алабая, находившегося на самовыгуле. Пёс сильно испугал ребёнка. Мальчик написал просьбу о помощи в районный вайбер-чат сотых кварталов, и его довезли до дома на машине.