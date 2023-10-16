В Бурятии прокуратура понудила подрядчика «вспомнить» про ливнёвку

Гусиноозёрский межрайонный прокурор объявил компании предостережение
В Гусиноозёрске после вмешательства прокуратуры восстановили благоустройство улицы.
- Установлено, что между администрацией Гусиноозёрска и акционерным обществом «Интер РАО - Электрогенерация» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения. Концессионером заключён договор с подрядной организацией на модернизацию тепловых сетей на улице Школьная. После проведения ремонта подрядной организацией не выполнены работы по восстановлению покрытия дворовой территории и находящихся на ней элементов благоустройства, в том числе ливневой канализации. Это могло привести к затоплению придомовой территории, подвальных помещений и подъездов многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Гусиноозёрский межрайонный прокурор объявил предостережение. На сегодня инфраструктура улицы восстановлена.
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