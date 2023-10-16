Экс-депутат из Бурятии начала вязать персонажей Angry Birds









В самом фильме полюбившиеся всем «злые птички» отчаянно идут на войну против давних противников – зелёных свиней. А начиналось всё вполне мирно, когда группе чересчур нервных пташек настоятельно рекомендовали «Курс управления гневом».

Депутат Народного Хурала предыдущего созыва Оксана Бухольцева поделилась в соцсетях фото с вязаными пернатыми и хрюшками. Эти птички и свинки – персонажи популярного анимационного фильма «Angry Birds в кино» () по мотивам популярной игры. Раньше наша землячка писала отличные картины, а теперь начала создавать игрушки из пряжи.Как выяснилось, на новое хобби её вдохновил маленький внук.- У каждого есть дело, от которого получаешь удовольствие. Вот только в голову – не мою, а внука – пришла идея – и у меня сразу улыбка до ушей и азарт. Незамедлительно начинаю делать. Да, внук считает, что баба Оксана может сшить, связать и смастерить всё, что он задумает, и из всего, что под руку попадётся, – рассказали Бухольцева на своей странице во «ВКонтакте».Она отметила, что вяжет птичек и свинок, а внук подсказывает, что и как надо делать.- Важны форма, цвета, хвостики, шапочки и пятачки. Ой, ещё брови, усы, хохолки и пятнышки, – перечисляет Оксана Бухольцева. – На одну игрушку, если всё есть под рукой, уходит чуть больше часа, а радости нет предела. Надо троицу довязать – голубая птичка не бывает одна. И Матильда неправильной формы – она должна быть как яйцо.Пока вязаные свинки без головных уборов. Экс-депутат решила смастерить их, как только изготовит ещё несколько пернатых. У одной будет поварской колпак, у другой – каска, у третьей – шлем, а у четвёртой – корона.