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В Китае показали национальные бурятские виды спорта

В Китае показали национальные бурятские виды спорта
Общество,  Фото:федерация национальной игры «Сээр хухалха»
В Чжэнчжоу провели показательные выступления по «hэер шаалга»

С 9 по 13 октября в концертно-телевизионной студии китайского города Чжэнчжоу состоялись показательные выступления по бурятской игре по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалга». Мероприятие прошло в рамках российско-китайского фестиваля национального спорта «Дружба». Представители «hэер шаалга» прибыли на фестиваль в составе делегации отдела национальных видов спорта Республики Бурятия.

Кроме разбивания хребтовой кости, на фестивале зрители смогли ознакомиться с традиционными национальными видами спорта России и Китая, такими как ушу, кунфу, якутский мас-рестлинг, татарская борьба кореш и многие другие. Представлять национальные виды спорта России приехали более 50 спортсменов из Москвы, Бурятии, Якутии, Тувы, Чувашии и Татарстана.

Также бурятские спортсмены представили на фестивале национальную борьбу и стрельбу из лука, сообщили в группе федерации национальной игры «Сээр хухалха».
Бурятия разбивание хребтовой кости национальные виды спорта Китай

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