В Китае показали национальные бурятские виды спорта

Общество, Фото: федерация национальной игры «Сээр хухалха»

В Чжэнчжоу провели показательные выступления по «hэер шаалга»



С 9 по 13 октября в концертно-телевизионной студии китайского города Чжэнчжоу состоялись показательные выступления по бурятской игре по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалга». Мероприятие прошло в рамках российско-китайского фестиваля национального спорта «Дружба». Представители «hэер шаалга» прибыли на фестиваль в составе делегации отдела национальных видов спорта Республики Бурятия.



Кроме разбивания хребтовой кости, на фестивале зрители смогли ознакомиться с традиционными национальными видами спорта России и Китая, такими как ушу, кунфу, якутский мас-рестлинг, татарская борьба кореш и многие другие. Представлять национальные виды спорта России приехали более 50 спортсменов из Москвы, Бурятии, Якутии, Тувы, Чувашии и Татарстана.



Также бурятские спортсмены представили на фестивале национальную борьбу и стрельбу из лука, сообщили в группе федерации национальной игры «Сээр хухалха».

