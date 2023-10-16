На Первом канале рассказали про байкальских нерпят







В передаче рассказали, что сейчас малыши съедают по два килограмма рыбы в день, хоть ещё несколько недель назад не могли проглотить и кусочка (у них нет врождённого рефлекса глотания).



Ухаживают за больными и ранеными нерпятами в первом в России реабилитационном центре для байкальской нерпы. Он находится в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии, недалеко от озера Байкал. По словам основателя центра Дениса Сенотрусова, он каждый год весной находит нерп на льду. До открытия центра он лечил детёнышей нерпы у себя дома.



- Это огромный стресс, когда ты ничем не можешь помочь этому животному, и оно погибает на твоих глазах, - поделился Денис Сенотрусов.



Первую пациентку нерпацентра нашли весной на льду, её назвали Ксюшей.









В программе «Доброе утро» () на Первом канале показали сюжет про «кумутканчиков» - байкальских нерпят.Нерпята-потеряшки нередко становятся жертвами хищных птиц. Иногда нерпы получают травмы, запутавшись в рыболовных сетях. И в нерпацентре им помогают восстановиться.- У Гаврюши мы налаживали небольшие швы на груди, имеются небольшие рубцы, а у Тимофея остались рубцы на передних ластах также от сетей, - рассказала сотрудница нерпацентра.В реабилитационном центре байкальский эндемик учится плавать и охотиться на живую рыбу. В октябре всех троих планируют выпустить в открытый Байкал. Рядом с другими нерпами они быстрее адаптируются в дикой природе.