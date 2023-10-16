Они отправятся в туристическую поездку
В Бурятии открыт приём заявок для участия в специальном проекте поощрения активной молодёжи республики «Лидеры региона – 2023». Цель проекта – выявление, поощрение и поддержка активной молодёжи региона, имеющей достижения в общественной и волонтёрской деятельности.
Принять участие в конкурсном отборе могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, которые ранее в 2023 году не использовали право на поездку по программе «Больше, чем путешествие». Для этого соискателям нужно подготовить пакет документов: скан анкеты и портфолио со сканами не более 5 документов, отражающие достижения в молодёжной политике.
Заявки принимаются до 7 ноября на электронную почту: [email protected] с пометкой «Лидеры региона – 2023». Победителей отбора поощрят туристической поездкой. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 18+.
Среди молодёжи Бурятии выберут «Лидеров региона»
Общество, Фото:
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