16 октября

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В Улан-Удэ откроют фотовыставку «Отец Героя»

В Улан-Удэ откроют фотовыставку «Отец Героя»
Общество, 
Мероприятие пройдёт в региональном отделении фонда «Защитники Отечества»

В Улан-Удэ отцов военнослужащих, а также членов семей ветеранов приглашают на торжественное мероприятие, посвящённое Дню отца. Оно пройдет сегодня, 16 октября в 16:30 в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

В рамках мероприятия состоится открытие фотовыставки «Отец Героя», в которой запечатлены отцы погибших участников СВО. Также презентуют видеоролик «Отец Героя». Состоится чествование отцов погибших участников спецоперации.

Зрителям покажут концерт, посвящённый Дню Отца.

День Отца отметили в России в третий раз. Согласно указу президента, он отмечается по всей стране в третье воскресенье октября, и в этом году выпал на 15 октября.

Филиал фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61а. 


Возрастное ограничение 12+ 
фотовыставка

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