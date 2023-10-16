В Улан-Удэ откроют фотовыставку «Отец Героя»

В Улан-Удэ отцов военнослужащих, а также членов семей ветеранов приглашают на торжественное мероприятие, посвящённое Дню отца. Оно пройдет сегодня, 16 октября в 16:30 в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.
В рамках мероприятия состоится открытие фотовыставки «Отец Героя», в которой запечатлены отцы погибших участников СВО. Также презентуют видеоролик «Отец Героя». Состоится чествование отцов погибших участников спецоперации.
Зрителям покажут концерт, посвящённый Дню Отца.
День Отца отметили в России в третий раз. Согласно указу президента, он отмечается по всей стране в третье воскресенье октября, и в этом году выпал на 15 октября.
Филиал фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61а.
Возрастное ограничение 12+