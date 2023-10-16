В пригородном селе Бурятии испоганили новенькую детскую площадку







Глава сельского поселения «Саянтуйское» Елена Тимофеева рассказала, что скамейку уже привели в порядок.



- Мусор убирают каждую неделю – и он не детский. Это бутылки из-под пива, сигареты, – подчеркнула Тимофеева.



Сельские власти уже обратились к районным с просьбой выделить средства на камеры – игровую зону хотят взять под видеонаблюдение.

В тарбагатайском селе Нижний Саянтуй пожаловались на состояние детской площадки, которая совсем недавно появилась на улице Надежды. По словам сельчан, в игровой зоне надо срочно отремонтировать скамейки – некоторые уже стали опасными для ребятишек.Лавочки с навесом, как выяснилось, не закрепили. «Не дай бог упадёт на маленьких детей», – выразили они свои опасения в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».Кроме того, на площадке не убирают мусор и сухую траву. А ещё там безобразничают местные жители.- Мотоциклисты заезжают на огороженную территорию. Там собирается молодёжь – распивают алкоголь, курят, плюются, – возмущаются тарбагатайцы.